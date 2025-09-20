Естонія: з 2014 року літаки РФ понад 40 разів порушували повітряний простір

Військово-повітряні сили Естонії заявили, що з 2014 року російські військові літаки понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє ERR, передає "Європейська правда".

Порушення почали фіксувати з 2014 року, коли НАТО розширило свою ротаційну місію з патрулювання повітряного простору Балтії на Естонію після окупації Росією Криму.

Кількість вторгнень в повітряний простір Естонії досягла піка у 2016 році – 10 випадків, і з 2019 року становить п’ять або менше.

У 2023 і 2024 роках порушень не фіксувалося.

Однак, як зазначається, літаки НАТО все ще регулярно піднімаються в повітря, щоб стежити за російськими літаками, що літають поблизу повітряного простору альянсу.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.