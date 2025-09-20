Эстония: с 2014 года самолеты РФ более 40 раз нарушали воздушное пространство

Военно-воздушные силы Эстонии заявили, что с 2014 года российские военные самолеты более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

Нарушения начали фиксировать с 2014 года, когда НАТО расширило свою ротационную миссию по патрулированию воздушного пространства Балтии на Эстонию после оккупации Россией Крыма.

Количество вторжений в воздушное пространство Эстонии достигло пика в 2016 году – 10 случаев, а с 2019 года составляет пять или менее.

В 2023 и 2024 годах нарушений не фиксировалось.

Однако, как отмечается, самолеты НАТО все еще регулярно поднимаются в воздух, чтобы следить за российскими самолетами, летающими вблизи воздушного пространства альянса.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.