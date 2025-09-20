Зеленский должен встретиться с Трампом во время Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН будет большое количество двусторонних встреч.

"Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дел". Это будет объединено экономической большой встречей. Ну и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям", – сказал он.

Президент пояснил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы о том, "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такими, как нам нужны", а также о санкциях против РФ.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом того, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и в руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке", – отметил он.

Также Зеленский отметил, что Трамп ожидает решительных шагов от Европы.

"Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, усиливала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это – это затормозить давление на Путина. Мы готовы к встрече с Путиным. Я об этом говорил. И к двусторонней, и к трехсторонней. Он не готов", – добавил он.

В МИД ранее подтвердили, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.

Также писали, что Зеленский может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким в Нью-Йорке.