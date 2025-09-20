Укр Рус Eng

В Україні офіційно почали роботу нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 19:53 — Марія Ємець

В Україні 20 вересня офіційно почали роботу нові посли  Німеччини, Норвегії та Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму X.

Зеленський повідомив, що у суботу прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини. Прийняття вірчих грамот вважається офіційним моментом початку їхньої роботи. 

"Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони", – зазначив президент. 

Посол Норвегії Ларс Хансен вручив копії вірчих грамот в МЗС України на початку вересня.

Новим послом Чехії став Любош Весела, він також прибув в Україну на початку вересня.

Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив вірчі грамоти в МЗС раніше цього тижня. Його попередник на посаді Мартін Єгер, нагадаємо, залишив посаду, щоб очолити Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

