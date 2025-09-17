Новий посол Німеччини почав роботу в Україні

Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс у середу вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС.

Копії вірчих грамот у нового німецького посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Сторони обговорили взаємодію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, потреби Сил оборони та наслідки щоденних ракетних і дронових атак Росії.

Фото: МЗС України

У МЗС повідомили, що посол "висловив свою повагу і захоплення героїзмом українського народу, запевнив у незмінній підтримці ФРН суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні з боку Німеччини".

57-річний Гайко Томс є досвідченим німецьким дипломатом. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до того – заступником глави представництва Німеччини при НАТО.

До зміни уряду на початку 2025 року Томс був державним секретарем у Міністерстві фінансів Німеччини.

Попередній посол Німеччини в Україні Мартін Єгер залишив посаду на початку вересня та очолив Федеральну розвідувальну службу країни.