Новий посол Німеччини почав роботу в Україні
Новини — Середа, 17 вересня 2025, 19:28 —
Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс у середу вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС.
Копії вірчих грамот у нового німецького посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.
Сторони обговорили взаємодію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, потреби Сил оборони та наслідки щоденних ракетних і дронових атак Росії.
У МЗС повідомили, що посол "висловив свою повагу і захоплення героїзмом українського народу, запевнив у незмінній підтримці ФРН суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні з боку Німеччини".
57-річний Гайко Томс є досвідченим німецьким дипломатом. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до того – заступником глави представництва Німеччини при НАТО.
До зміни уряду на початку 2025 року Томс був державним секретарем у Міністерстві фінансів Німеччини.
Попередній посол Німеччини в Україні Мартін Єгер залишив посаду на початку вересня та очолив Федеральну розвідувальну службу країни.