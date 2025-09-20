В Украине официально приступили к работе новые послы Германии, Норвегии и Чехии

В Украине 20 сентября официально приступили к работе новые послы Германии, Норвегии и Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем X.

Зеленский сообщил, что в субботу принял верительные грамоты и пообщался с новоназначенными послами Чехии, Норвегии и Германии. Принятие верительных грамот считается официальным моментом начала их работы.

I accepted the letters of credence and spoke to the newly appointed ambassadors of the Czech Republic, Norway, and Germany.



I welcomed them at the start of their diplomatic missions and expressed gratitude for their countries' support of Ukraine. We discussed strengthening our…

"Поздравил с началом дипломатических миссий и поблагодарил за поддержку их странами Украины. Обсудили усиление нашего сотрудничества, в частности в секторе безопасности и обороны", – отметил президент.

Посол Норвегии Ларс Хансен вручил копии верительных грамот в МИД Украины в начале сентября.

Новым послом Чехии стал Любош Весела, он также прибыл в Украину в начале сентября.

Новоназначенный посол Германии в Украине Гайко Томс вручил верительные грамоты в МИД ранее на этой неделе. Его предшественник на посту Мартин Йегер, напомним, покинул должность, чтобы возглавить Федеральную разведывательную службу Германии.