Новий посол Норвегії починає роботу в Україні

Новий посол Норвегії в Україні Ларс Хансен починає роботу у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

8 вересня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Норвегії Ларса Хансена.

Фото: пресслужба МЗС

"Заступник міністра висловив вдячність за незмінну підтримку Норвегією суверенітету і територіальної цілісності України, а також за значний внесок Осло у зміцнення обороноздатності нашої держави. Окрему увагу дипломати приділили питанню подальшої координації міжнародних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України, а також наголосили на важливості посилення санкційного тиску на державу-агресора", – зазначили в МЗС.

Також обговорили перспективи співпраці у відновленні критичної інфраструктури та реалізації спільних гуманітарних і культурних проєктів.

До Хансена послом Норвегії в Україні з 2023 року була Хелене Санд Андресен.

Україна понад два роки не мала посла у Норвегії до призначення на цю посаду Олексія Гавриша навесні 2025 року. Також влітку почав роботу новий посол України у Фінляндії.

Нагадаємо, колишній посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс стала послом у Польщі.