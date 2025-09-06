Посол Німеччини, який залишає посаду, записав звернення до українців

Надзвичайний і повноважний посол Німеччини Мартін Єгер, який залишає посаду, звернувся до українців, висловивши свою підтримку та подяку.

Відеозвернення дипломата оприлюднило посольство Німеччини у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Єгер був послом Німеччини в Україні впродовж двох "інтенсивних і насичених років".

"Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні, в цей особливий час. Ми пережили багато подій, як і хороших, так і поганих. Біль і страх, які, як я навчився у вас, можна подолати завдяки надії та дружбі. Україна мене глибоко вразила – її людьми, їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою у свободу та хороше майбутнє", – заявив він.

Єгер заявив, що залишає Україну як посол, але залишається тісно пов’язаним із країною. За його словами, у середині вересня до Києва прибуде новий посол Німеччини.

Мартін Єгер також наголосив, що його країна твердо стоїть на боці України.

4 вересня стало відомо, що Єгер 15 вересня перейде на нову посаду – очільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

60-річний Єгер замінить на посаді глави BND Бруно Каля, який очолював її з 2016 року. Каль своєю чергою стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.

BND є однією з трьох розвідувальних служб Німеччини, поряд з федеральним відомством з охорони конституції, яке зосереджується на внутрішній розвідці, та військовою контррозвідкою, що спеціалізується на збройних силах.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку й Афганістані.

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з послом Єгером: "Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні".