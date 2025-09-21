Премьер Молдовы: РФ поддерживает преступные группировки, чтобы захватить власть в стране

Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что Россия поддерживает преступные группировки в Молдове, чтобы захватить власть и поставить этих преступников во главе государства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Молдовы приводит Deschide.

Речан отметил, что пророссийские силы открыто заявляют, что освободят преступников, если придут к власти.

"Беглецы, которые сегодня скрываются, смогут вернуться домой и будут встречены хлебом и солью нашими оппонентами. Те, кто годами грабили Молдову, вернутся на должности министров, депутатов", – подчеркнул он.

По словам Речана, не граждане будут избирать этих бандитов: "Они будут назначены Кремлем, из их командного центра".

"Кто может сегодня гарантировать, что пророссийское большинство не назначит Шора премьер-министром, Платона – министром финансов, Ткацюка – министром образования, а Влах – министром иностранных дел? Это казалось бы плохой шуткой, если бы не существовало такого серьезного риска", – добавил Речан.

Он призвал граждан 28 сентября, когда они пойдут на избирательные участки, спросить себя, чего они на самом деле хотят для Молдовы.

"У нас есть только два варианта: либо мы позволим пророссийскому большинству войти в парламент, которое вернет всех преступников к власти, либо мы продолжим очищение правосудия, чтобы преступники оказались там, где им и положено быть – в тюрьме, с законом во главе и украденными деньгами, возвращенными народу", – резюмировал премьер Молдовы.

Последние опросы показывают, что на парламентских выборах PAS заняла бы первое место, но не смогла бы сформировать большинство в законодательном органе.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.