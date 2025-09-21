Президент Латвии: чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, подчеркнул необходимость решительного ответа и солидарности союзников.

Об этом латвийский президент написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Ринкевичс, провокации России в Балтийском регионе подтверждают правильность выбранного курса на усиление НАТО и европейских санкций.

По его словам, вторжение российских дронов в Польшу на прошлой неделе и нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями является новой формой проявления гибридной войны.

Ринкевичс подчеркнул, что такими провокациями Россия хочет "проверить политическую и военную реакцию НАТО".

В контексте потенциального ответа на российские провокации он рассказал о дилемме, которая заключается в том, что "никто не хочет спровоцировать еще одну войну, но и действия России нельзя оставлять без ответа".

"Поэтому поиск и реализация точных ответов очень сложные, но этот процесс продолжается. Чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта. Сейчас Россия делает ровно столько, чтобы казалось, что она не заходит слишком далеко. Но, зная и логику мышления в России, и частую некомпетентность на разных уровнях, это может произойти, и ответственность будет лежать на Кремле", – подчеркнул президент Латвии.

Он добавил, что Россия остановится только тогда, когда встретит отпор – "именно это мы пытаемся объяснить и напоминать своим союзникам".

"Сейчас непростое время, время нервной войны и проверки на прочность. Безопасность – это постоянно меняющийся процесс, полный ежедневных вызовов, но именно это – ответственность и задача нашего поколения, с которой нужно справляться. Я уверен, что все вместе – здесь, в Латвии, и в западном мире – мы с этим справимся", – резюмировал Ринкевичс.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу"не понравился" этот инцидент.