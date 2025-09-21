ЗМІ дізнались про план Макрона створити противагу США та Ізраїлю на Генасамблеї ООН
Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної Асамблеї ООН планує консолідувати низку країн навколо ідеї визнання Палестинської держави, щоб продемонструвати глобальну противагу Ізраїлю та США.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначено, ідея полягає в тому, щоб заявити про визнання Палестинської держави Францією, Великою Британією, Бельгією, Португалією, Люксембургом, Мальтою, Андоррою, Австралією і Канадою. Один французький посадовець назвав це "дипломатичною перемогою" Парижа.
Кінцева мета Макрона – показати, що існує глобальна противага підтримці президентом США Дональдом Трампом війни Ізраїлю в Газі, і посилити тиск для досягнення миру, йдеться у матеріалі.
Однак спроба Макрона виступити "єдиним фронтом" у близькосхідному питанні демонструє роз'єднаність ЄС.
Німеччина, Італія, Греція та Нідерланди не доєднаються до визнання Палестини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть не приїде до Нью-Йорка, а італійська прем’єрка Джорджа Мелоні з Італії наполягає на тому, що вона не підтримує визнання палестинської держави "до того, як вона буде створена".
За словами одного європейського дипломата, який побажав залишитися анонімним, ризик полягав у тому, що "Ізраїль поступиться", оскільки міжнародний тиск на нього зростає.
Не на користь визнання палестинської держави "до її створення", і прибуде на наступний день після заходу Макрона.
Однак дипломат визнав, що, судячи з усього, цей ризик не виправдовується: "Схоже, що цього не станеться. США підтримують Ізраїль, а той прискорює анексію Західного берега".
Інший дипломат зазначив, що поки Ізраїль має підтримку "свого великого союзника, США, з їхньою системою "Залізний купол"... нічого не зміниться".
Однак для багатьох спостерігачів ініціатива Макрона спрямована не стільки на досягнення негайного ефекту, скільки на створення переломного моменту у відносинах Європи з Ізраїлем.
Макрон оголосив, що проведе 22 вересня в ООН конференцію з питання визнання Палестини.
Він розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.
Нагадаємо, у французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.
Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі