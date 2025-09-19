У Франції спалахнула суперечка щодо палестинських прапорів перед меріями

У французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор закликав мерів підняти палестинський прапор 22 вересня, коли президент Емманюель Макрон офіційно визнає Палестинську державу на Генасамблеї ООН.

Однак Міністерство внутрішніх справ Франції, яке очолює лідер консервативної партії Бруно Ретайо, попросило представників місцевої влади негайно вимагати від будь-якого мера, який вирішить підняти прапор, зняти його – і подати терміновий позов до місцевого суду, щоб примусово зняти прапор, якщо мер відмовиться виконати вимогу.

"У країні й так достатньо питань, що роз’єднують суспільство, щоб ще й імпортувати близькосхідний конфлікт", – написав Ретайо у Facebook.

Фор у п’ятницю звинуватив Ретайо в тому, що той намагається втручатися у справи поза межами своїх повноважень.

Ця суперечка виникла у вкрай невдалий момент для Макрона та його нового прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який намагається скласти компромісний бюджет, щоб водночас задовольнити як партію Ретайо, так і соціалістів Фора.

Соціалісти, які проголосували за відставку двох попередників Лекорню, вступають у переговори з вимогами, які важко прийняти і табору Макрона, і "Республіканцям" Ретайо.

Соціалістка, мер Нанта, є серед найвідоміших міських голів, які пообіцяли підняти палестинський прапор попри застереження Міністерства внутрішніх справ.

Представник міністерства заявив телеканалу CNews, що французьке законодавство забороняє розміщувати на державних будівлях, включно з меріями, "релігійні, ідеологічні чи політичні символи, які не є спільними для всього населення".

У червні суд зобов’язав мера Ніцци Крістіана Естрозі, союзника Макрона, тимчасово припинити вивішувати ізраїльські прапори, які майоріли там місяцями, аргументуючи це тим, що ізраїльський прапор "не може розглядатися виключно як символ підтримки заручників, а також сприймається як підтримка держави Ізраїль і, отже, як вираження політичної позиції".

У грудні 2024 року суд постановив, що мери можуть вивішувати українські прапори перед своїми меріями, оскільки ці прапори "не порушують принципу нейтральності, адже насправді є жестом солідарності, а не політичною заявою".

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор".

