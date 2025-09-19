Макрон: маємо визнати законне право палестинського народу мати державу

Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

Заяву Макрона у п’ятницю наводить агентство АР, пише "Європейська правда".

Макрон має офіційно оголосити про визнання Францією Палестинської держави в понеділок у Нью-Йорку на початку сесії Генасамблеї ООН.

"Ми маємо визнати законне право палестинського народу на власну державу", – сказав Макрон в інтерв'ю, яке транслювало в четвер ізраїльське телебачення Channel 12.

"Якщо не надати політичної перспективи, то фактично ви просто віддаєте їх у руки тих, хто пропонує лише підхід, орієнтований на безпеку, агресивний підхід", – додав він.

Цей крок буде зроблено після того, як Ізраїль розпочав цього тижня наземну операцію в місті Газа, яку Макрон назвав "абсолютно неприйнятною" і "величезною помилкою".

Це розлютило Ізраїль і США, які заявляють, що це підбадьорює екстремістів і винагороджує ХАМАС.

Макрон стверджує, що цей крок є єдиним способом принести мир і стабільність у регіон, оскільки він повертає на стіл переговорів рішення про створення двох держав, за яким Палестинська держава буде створена поряд з Ізраїлем.

Понад 145 країн вже визнали Палестинську державу.

Нагадаємо, у французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

