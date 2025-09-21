Ердоган розповів, про що збирається говорити з Трампом у Білому домі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка відбудеться наступного тижня в Білому домі, він обговорить низку питань, включно з торгівлею, інвестиціями та співпрацею в галузі оборони.

Заяву турецького президента наводить Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган відзначив "всебічні стратегічні відносини", які склались між Туреччиною і США.

"На нашій зустрічі в Білому домі з моїм шановним колегою і другом, президентом США Дональдом Трампом, ми обговоримо низку питань із нашим союзником, США, з яким у нас склалися всебічні стратегічні відносини, включно з торгівлею, інвестиціями та оборонною промисловістю", – зазначив він.

Крім того, турецький президент висловив сподівання, що його переговори з Трампом переговори матимуть ширший геополітичний вплив.

"Я вірю, що наша зустріч із президентом Трампом сприятиме припиненню війн і конфліктів у нашому регіоні в рамках нашого спільного бачення глобального миру і подальшому зміцненню співпраці між нашими країнами", – додав він.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп анонсував зустріч з Ердоганом 25 вересня в Білому домі.

5 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що його країна отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з Дональдом Трампом.

Причиною виключення Анкари з програми стало її рішення придбати російські системи протиповітряної оборони С-400. Наразі не було публічних сигналів, що Туреччина планує від них відмовитись.

Посол США в Туреччині Том Баррак казав, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.