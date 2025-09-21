Эрдоган рассказал, о чем собирается говорить с Трампом в Белом доме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится на следующей неделе в Белом доме, он обсудит ряд вопросов, включая торговлю, инвестиции и сотрудничество в области обороны.

Заявление турецкого президента приводит Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган отметил "всесторонние стратегические отношения", которые сложились между Турцией и США.

"На нашей встрече в Белом доме с моим уважаемым коллегой и другом, президентом США Дональдом Трампом, мы обсудим ряд вопросов с нашим союзником, США, с которым у нас сложились всесторонние стратегические отношения, включая торговлю, инвестиции и оборонную промышленность", – отметил он.

Кроме того, турецкий президент выразил надежду, что его переговоры с Трампом переговоры будут иметь более широкое геополитическое влияние.

"Я верю, что наша встреча с президентом Трампом будет способствовать прекращению войн и конфликтов в нашем регионе в рамках нашего общего видения глобального мира и дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами", – добавил он.

Напомним, 19 сентября Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом 25 сентября в Белом доме.

5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с Дональдом Трампом.

Причиной исключения Анкары из программы стало ее решение приобрести российские системы противовоздушной обороны С-400. Пока не было публичных сигналов, что Турция планирует от них отказаться.

Посол США в Турции Том Баррак говорил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.