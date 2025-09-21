Октоберфест у Німеччині супроводжується аномальною спекою

Всесвітньо відомий німецький пивний фестиваль Октоберфест в суботу, 20 вересня, відкривався на тлі надзвичайно спекотної погоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними німецької метеослужби, температура повітря цього дня у Мюнхені сягнула рекордних 31 градуса за Цельсієм. Це найспекотніший день фесту з початку вимірювання температури у 1879 році.

Екстрену допомогу відвідувачам довелося надавали понад 500 разів. Наймолодша постраждала – дівчинка 11 років, найстаршій пацієнтці – 72 роки.

Окрім того, незадовго до відкриття фестивалю померла 70-річна працівниця фестивалю. А 18-річного відвідувача із США доставили до медзакладу через небезпечно високий рівень алкоголю в крові.

Фестиваль пива триватиме 16 днів, до 5 жовтня. Його учасники можуть долучитися до святкувань у пивних наметах, покататися на колесі огляду та одягнутися в традиційне німецьке вбрання – дірндль та ледергозе.

Організатори очікують цього року до шести мільйонів відвідувачів із різних країн світу.

Повідомляли також, що у першій половині 2025 року німецькі пивоварні продали загалом 3,9 мільярда літрів алкогольного пива всередині країни та за кордоном, що є найнижчим показником, зафіксованим з моменту початку ведення статистики в 1993 році.

Нагадаємо, з 1 серпня в Латвії набули чинності нові умови продажу алкогольних напоїв, які передбачають, зокрема суворіші обмеження на рекламу алкоголю.

А в Німеччині опитування показало, що більшість жителів виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.