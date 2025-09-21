Октоберфест в Германии сопровождается аномальной жарой

Всемирно известный немецкий пивной фестиваль Октоберфест в субботу, 20 сентября, открывался на фоне чрезвычайно жаркой погоды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным немецкой метеослужбы, температура воздуха в этот день в Мюнхене достигла рекордных 31 градуса по Цельсию. Это самый жаркий день фестиваля с начала измерения температуры в 1879 году.

Экстренную помощь посетителям пришлось оказывать более 500 раз. Самая молодая пострадавшая – девочка 11 лет, самой старшей пациентке – 72 года.

Кроме того, незадолго до открытия фестиваля умерла 70-летняя работница фестиваля. А 18-летнего посетителя из США доставили в медучреждение из-за опасно высокого уровня алкоголя в крови.

Фестиваль пива продлится 16 дней, до 5 октября. Его участники могут присоединиться к празднованиям в пивных палатках, покататься на колесе обозрения и одеться в традиционный немецкий наряд – дирндль и ледергозе.

Организаторы ожидают в этом году до шести миллионов посетителей из разных стран мира.

Сообщалось также, что в первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали всего 3,9 миллиарда литров алкогольного пива внутри страны и за рубежом, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году.

Напомним, с 1 августа в Латвии вступили в силу новые условия продажи алкогольных напитков, которые предусматривают, в частности более строгие ограничения на рекламу алкоголя.

А в Германии опрос показал, что большинство жителей выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.