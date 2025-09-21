У Канаді кажуть, що "ще не готові" до вступу до ЄС

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань сказав, що його країна наразі не розглядає можливість вступу до Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.

Шампань сказав, що Канада, "ймовірно, є країною за межами Європи, яка має найтісніші зв'язки з Європейським Союзом", а Європа "має бажання робити більше з Канадою".

Однак він виключив можливість вступу Канади до ЄС, сказавши: "Ми ще не готові до цього".

Водночас голова Мінфіну Канади розповів про тісні відносини Оттави й Лондона, назвавши дві країни "своєрідними найкращими друзями", а свою британську візаві Рейчел Рівз – "хорошою подругою".

"Ми багато чого маємо спільного, багато спілкуємося, багато пишемо один одному, бо ми дуже близькі", – додав Шаипань.

Як показало опитування компанії Abacus Data наприкінці лютого, 44% канадських респондентів вважають, що їхня країна повинна приєднатися до ЄС, проти цієї ідеї виступили 34%.

Водночас стаття 49 Договору про Європейський Союз виключає вступ неєвропейських держав – таких, як Канада – до ЄС.

