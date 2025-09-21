В Канаде говорят, что "еще не готовы" к вступлению в ЕС

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань сказал, что его страна пока не рассматривает возможность вступления в Европейский Союз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

Шампань сказал, что Канада, "вероятно, является страной за пределами Европы, которая имеет самые тесные связи с Европейским Союзом", а Европа "имеет желание делать больше с Канадой".

Однако он исключил возможность вступления Канады в ЕС, сказав: "Мы еще не готовы к этому".

В то же время глава Минфина Канады рассказал о тесных отношениях Оттавы и Лондона, назвав две страны "своеобразными лучшими друзьями", а свою британскую визави Рэйчел Ривз – "хорошей подругой".

"У нас много общего, мы много общаемся, много пишем друг другу, потому что мы очень близки", – добавил Шаипань.

Как показал опрос компании Abacus Data в конце февраля, 44% канадских респондентов считают, что их страна должна присоединиться к ЕС, против этой идеи выступили 34%.

В то же время статья 49 Договора о Европейском Союзе исключает вступление неевропейских государств – таких, как Канада – в ЕС.

