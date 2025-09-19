Португалія визнає Палестину в неділю

Португалія сказала, що визнає державність Палестини в неділю, 21 вересня – перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Португальське Міністерство закордонних справ у пʼятницю підтвердило, що визнає державу Палестина.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня", – додало відомство.

Раніше Франція сказала, що в понеділок разом із девʼятьма європейськими державами оголосить про визнання Палестини в межах тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

Нагадаємо, у французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

