Президент Португалии заявил о поддержке признания Палестины

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза в воскресенье поддержал решение правительства признать Палестинское государство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Во время общения с журналистами в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, де Соуза сказал, что решение о признании Палестины "имеет полную поддержку президента Республики".

"Причины, по которым президент, которого выслушало правительство, высказался в том же духе, что и правительство, просты и легки для объяснения: Португалия всегда отстаивала принцип существования двух суверенных государств, которые сосуществуют, уважая международное право и устав Организации Объединенных Наций", – сказал он.

В воскресенье правительство Португалии официально объявит о признании Палестинского государства через министра иностранных дел Паулу Ранжела.

Официальное объявление запланировано на 20:15 по португальскому времени из Нью-Йорка – перед конференцией высокого уровня в понедельник, во время которой еще девять стран Европы сделают то же самое.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

