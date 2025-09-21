У "Талібані" знову виключили повернення США афганської військової бази

Начальник штабу Міністерства оборони "Талібану" в Афганістані Фасіхуддін Фітрат виключив повернення США авіабази Баграм, яку ті покинули під час виведення військ у 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

В ефірі місцевого телебачення Фітрат сказав, що "деякі люди" хочуть повернути базу Баграм за допомогою "політичної угоди".

"Угода навіть щодо одного сантиметра афганської землі неможлива. Нам це не потрібно", – додав він.

Пізніше в окремій заяві уряд "Талібану" попередив, що "незалежність і територіальна цілісність Афганістану мають надзвичайне значення".

Напередодні президент США пригрозив Афганістану невизначеним покаранням, якщо база Баграм не буде повернута.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, Сполученим Штатам Америки, ТРАПИТЬСЯ ЩОСЬ ПОГАНЕ!!!" – написав він на Truth Social.

Баграм – найбільша авіабаза в Афганістані, розташована на північ від Кабула. Вона була центром операцій США у їхній 20-річній війні проти талібів до 2021 року, коли американські війська були виведені з країни.

Трамп і раніше говорив про своє прагнення відновити контроль США над Баграмською авіабазою, зокрема під час візиту до Лондона цього тижня.