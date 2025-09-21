Politico: дипломати США скаржаться на атмосферу страху і політизацію роботи

Американським посольствам і Державному департаменту США за адміністрації Дональда Трампа бракує постійних керівників, а їхні співробітники кажуть, що бояться висловити незгоду з політикою Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico на основі розмов з понад десятком чинних і колишніх дипломатів і працівників Держдепу США.

Співрозмовники Politico сказали, що адміністрація Трампа перетворює дипломатичну службу на меншу та слабшу силу в міжнародних відносинах, дипломати якої є лише виконавцями, а не ініціаторами політичних ідей.

Це відбувається попри заявлені плани державного секретаря Марко Рубіо зробити його відомство більш центральним у формуванні зовнішньої політики США, ідеться в матеріалі.

У багатьох дипломатичних представництвах США також панує атмосфера страху, пов'язана здебільшого з можливістю дипломатів спілкуватися та висловлювати незгоду, пише Politico.

Приміром, в одному американському посольстві високопосадовці наказали рядовим співробітникам обговорювати "будь-які навіть віддалено делікатні питання віч-на-віч", а серед працівників поширились чутки, що Держдеп міг встановити шпигунське програмне забезпечення для відстеження їхнього електронного листування.

Стурбованість співрозмовників Politico викликає й відсутність постійних кандидатів на низці керівних посад у Держдепі, які часто заповнюються, за їхніми словами, на основі політичної лояльності, а не компетентності.

Скарги лунали зокрема в бік очільниці бюро з питань Близького Сходу Мори Намдар, яка, як стверджують джерела Politico, підвищила співробітників, яких вона вважає більш лояльними, над більш досвідченими дипломатами вищого рангу.

Іншою проблемою є надзвичайно велика кількість вакантних посад послів – таких 110 зі 195. Частково це пов'язано з повільністю Сенату в затвердженні кандидатур, але водночас Білий дім не запропонував кандидатів на понад 60 посад.

Державний секретар США Марко Рубіо ще у квітні оголосив про реформу зовнішньополітичного відомства, яка передусім полягає у скороченні та оптимізації низки структур.

ЗМІ писали, що в адміністрації Трампа прагнуть суттєво скоротити бюджет зовнішньополітичного відомства США та припинити фінансування міжнародних організацій.