Politico: дипломаты США жалуются на атмосферу страха и политизацию работы

Американским посольствам и Государственному департаменту США при администрации Дональда Трампа не хватает постоянных руководителей, а их сотрудники говорят, что боятся высказывать несогласие с политикой Белого дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico на основе бесед с более чем десятком действующих и бывших дипломатов и сотрудников Госдепа США.

Собеседники Politico сказали, что администрация Трампа превращает дипломатическую службу в меньшую и более слабую силу в международных отношениях, дипломаты которой являются лишь исполнителями, а не инициаторами политических идей.

Это происходит несмотря на заявленные планы государственного секретаря Марко Рубио сделать его ведомство более центральным в формировании внешней политики США, говорится в материале.

Во многих дипломатических представительствах США также царит атмосфера страха, связанная в основном с возможностью дипломатов общаться и выражать несогласие, пишет Politico.

К примеру, в одном американском посольстве высокопоставленные чиновники приказали рядовым сотрудникам обсуждать "любые даже отдаленно деликатные вопросы лицом к лицу", а среди работников распространились слухи, что Госдеп мог установить шпионское программное обеспечение для отслеживания их электронной переписки.

Беспокойство собеседников Politico вызывает и отсутствие постоянных кандидатов на ряд руководящих должностей в Госдепе, которые часто заполняются, по их словам, на основе политической лояльности, а не компетентности.

Жалобы звучали, в частности, в адрес главы бюро по вопросам Ближнего Востока Моры Намдар, которая, как утверждают источники Politico, повысила сотрудников, которых она считает более лояльными, над более опытными дипломатами высшего ранга.

Другой проблемой является чрезвычайно большое количество вакантных должностей послов – таких 110 из 195. Частично это связано с медлительностью Сената в утверждении кандидатур, но в то же время Белый дом не предложил кандидатов на более чем 60 должностей.

Государственный секретарь США Марко Рубио еще в апреле объявил о реформе внешнеполитического ведомства, которая прежде всего заключается в сокращении и оптимизации ряда структур.

СМИ писали, что в администрации Трампа стремятся существенно сократить бюджет внешнеполитического ведомства США и прекратить финансирование международных организаций.