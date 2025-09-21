Макрон відповів на вимогу Трампа накласти тарифи проти Китаю
Президент Франції Емманюель Макрон захистив політику Європейського Союзу щодо Китаю, коментуючи вимоги Дональда Трампа запровадити тарифи проти КНР.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News.
На питання про те, чи буде ЄС збільшувати тиск на Китай у контексті повномасштабного російського вторгнення проти України, Макрон сказав, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".
За його словами, Євросоюз у відносинах з КНР дотримується стратегії зменшення ризику (de-risking), а не відмежування (decoupling).
"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", – пояснив він.
"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією", – додав Макрон.
Президент США раніше поставив перед Євросоюзом вимогу накласти тарифи на Індію та Китай через купівлю ними російської нафти, аби й самому посилити санкційний тиск на РФ.
Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося.