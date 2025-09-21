Макрон ответил на требование Трампа ввести тарифы против Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон защитил политику Европейского Союза в отношении Китая, комментируя требования Дональда Трампа ввести тарифы против КНР.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News.

На вопрос о том, будет ли ЕС увеличивать давление на Китай в контексте полномасштабного российского вторжения против Украины, Макрон сказал, что "мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая".

По его словам, Евросоюз в отношениях с КНР придерживается стратегии уменьшения риска (de-risking), а не отмежевания (decoupling).

"Давайте сосредоточимся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны начать серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени Россия получает помощь от третьих стран, и усилить давление", – пояснил он.

"Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией", – добавил Макрон.

Президент США ранее поставил перед Евросоюзом требование наложить тарифы на Индию и Китай из-за покупки ими российской нефти, чтобы и самому усилить санкционное давление на РФ.

В последнее время из Вашингтона раздавались сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло.