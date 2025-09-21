Германия: 18-летний юноша под кайфом спровоцировал масштабную спасательную операцию

В немецкой земле Саксония-Ангальт 18-летний парень в состоянии наркотического опьянения стал причиной ложной тревоги, на которую отреагировали десятки спасателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел вблизи города Гарделеген в Саксонии-Ангальт, где юноша позвонил в службу спасения и сказал, что трое его друзей упали в выгребную яму и кричат, прося о спасении.

Когда спасатели прибыли на место, то застали только 18-летнего юношу, который был под действием наркотических веществ и бредил.

"Даже экстренные службы не смогли убедить его, что никто не падал в выгребную яму на соседней ферме. Его друзей полиция нашла целыми и невредимыми по их домашним адресам", – говорится в сообщении.

В полиции Саксонии-Ангальта отметили, что из-за ложного вызова к операции были привлечены 43 спасателя и десять единиц техники. Будет ли привлечен юноша к ответственности, не уточняется.

