Іспанський премʼєр привітав рішення Британії та Канади визнати Палестину

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав визнання Держави Палестина з боку Великої Британії, Канади та Австралії в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Санчес нагадав, що Іспанія однією з перших – разом з Норвегією та Ірландією – у травні 2024 року ухвалили рішення визнати Палестину.

"Ми були першими. Велика Британія, Канада та Австралія не будуть останніми. Разом, за створення двох держав, в яких ізраїльтяни та палестинці зможуть жити в мирі", – написав він.

Премʼєр Іспанії також опублікував прапори країн, які відтоді оголосили про визнання Палестини – окрім Іспанії, Норвегії та Ісландії, це Словенія, Вірменія та Індія.

У неділю про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина в неділю.