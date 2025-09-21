Испанский премьер приветствовал решение Британии и Канады признать Палестину

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал признание Государства Палестина со стороны Великобритании, Канады и Австралии в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Санчес напомнил, что Испания одной из первых – вместе с Норвегией и Ирландией – в мае 2024 года приняла решение признать Палестину.

"Мы были первыми. Великобритания, Канада и Австралия не будут последними. Вместе, за создание двух государств, в которых израильтяне и палестинцы смогут жить в мире", – написал он.

Премьер Испании также опубликовал флаги стран, которые с тех пор объявили о признании Палестины – кроме Испании, Норвегии и Исландии, это Словения, Армения и Индия.

В воскресенье о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Государства Палестина в воскресенье.