В аэропортах Брюсселя, Берлина и Лондона до сих пор преодолевают последствия кибератаки

В четырех аэропортах Европы, которые в субботу были вынуждены вручную регистрировать пассажиров на рейсы из-за масштабной кибератаки, до сих пор продолжаются проблемы, включая отмену рейсов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

После того, как вечером в пятницу хакеры вмешались в системы поставщика услуг электронной регистрации на рейс (check-in) и посадки на борт Collins Aerospace, проблемы в аэропортах продолжаются.

Самым тяжелым днем была суббота 20 сентября. По состоянию на воскресенье ситуация в лондонском "Хитроу" и Берлине существенно улучшилась, однако проблемы с отменами и задержками рейсов еще остались.

В аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на понедельник, 22 сентября. В воскресенье там отменили 50 из 257 рейсов.

Компания утром в понедельник заявила, что тесно сотрудничает со всеми четырьмя аэропортами, которые пострадали, и восстановление функционала системы "на финишной прямой".

Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.

В тот же день, когда упомянутые аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, ложного "заминирования".