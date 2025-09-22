Як Трамп допоміг ЄС наважитися на потужні санкції і чи будуть їх блокувати

19 вересня Європейська комісія нарешті презентувала проект нового – вже 19-го, пакету санкцій проти Росії.

Новий пакет вже анонсований як найбільш потужний з початку повномасштабної агресії Росії проти України, адже він має вразити російський енергетичний експорт, що приносить найбільше доходів її бюджету.

Попереду – справжні баталії на рівні Ради ЄС.

А головними опонентами можуть стати не лише Словаччина та Угорщина, але й інші країни, які досі продовжують закуповувати дешевий скраплений газ з Росії.

Після посилення російських повітряних ударів по цивільному населенню України, паралельно з відмовою російського диктатора Владіміра Путіна від перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, Брюссель пообіцяв, що новий пакет санкцій має бути найбільш потужним з-поміж інших.

Тут же виникла ідея одночасного запровадження санкцій зі усіма партнерами з G7.

Для реалізації цієї ідеї на переговори у Вашингтон 8-11 вересня їздила делегація Єврокомісії, яка привезла чітку настанову: посилити енергетичну частину проекту 19-го пакета. Насамперед – пришвидшити повну відмову ЄС від закупівлі російських нафти та газу.

Пізніше з Вашингтона пролунали ще більш чіткі сигнали. А точніше – вимоги.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадив би дуже сильні санкції проти Росії, але лише після того, як Європа повністю перестане купувати російську нафту.

Ще одна вимога Трампа – 100% тарифи для Китаю та Індії від ЄС.

Отже, проєкт нових санкцій презентували тільки наприкінці минулого тижня. Під час презентації президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки".

"Час перекрити кран. Ми готові до цього", – сказала вона.

Якщо презентовані санкції затвердять, то остаточна відмова від російських енергоресурсів відбудеться

Ще одна енергетична новина: нафтових російських гігантів "Роснєфть" та "Газпромнєфть" пропонують помістити під повну заборону транзакцій з європейськими партнерами. Раніше для них існував виняток, щоб дати можливість європейським компаніям постачати російську нафту у треті країни.

"Ми націлюємось на нафтопереробні заводи, трейдерів, нафтохімічні компанії у третіх країнах, зокрема в Китаї", – розповіла президентка Єврокомісії.

Єврокомісія також продовжує поступово закривати фінансові лазівки, які Росія успішно використовує для обходу санкцій.

"Вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ і заборонять транзакції у криптовалютах", – повідомила фон дер Ляєн.

Удар по криптоплатформах може виявитися дуже болючим для Росії.

"Перегріта військова економіка Росії наближається до межі", – каже президентка Єврокомісії.

Попередні санкційні пакети мали чималі проблеми під час їхнього схвалення у Раді ЄС. Певний опір слід очікувати і цього разу.

Причини незадоволення є не лише в Угорщини та Словаччини, а й у Франції, Бельгії, Нідерландах, Іспанії та Португалії.

Щоправда, бажання підтримувати хороші стосунки з партнерами зі США може переважити турботу про економічну доцільність: адже саме американським скрапленим природним газом Євросоюз хоче замінити російський.

Отже, є всі шанси не просто на досить швидке ухвалення 19-го пакет, але й на те, що найбільш болісні для РФ санкції не будуть вилучені з нього заради загальноєвропейського консенсусу.

