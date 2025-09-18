WSJ: в ЄС вважають, що Трамп висуває нереальні вимоги, щоб уникнути санкцій проти РФ

Деякі європейські дипломати заявляють, що президент США Дональд Трамп навмисно висунув до ЄС нереальні вимоги щодо санкцій проти РФ, щоб самому уникнути запровадження заходів проти Москви.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Як зазначає видання, наразі Євросоюз намагається знайти відповідь на заклик американського президента.

Водночас, за словами європейських дипломатів, Трамп висунув такі вимоги, знаючи, що ЄС не зможе їх виконати, що дасть йому змогу уникнути чинення додаткового економічного тиску на Росію.

Дипломати розповіли, що цього тижня ЄС відклав презентацію санкційного пакета проти Росії, щоб виробити жорсткіші заходи.

Одночасно Трамп закликає Європу використати заморожені російські активи, розповіли джерела. Посадовці адміністрації США публічно закликали ЄС використовувати ці кошти.

Європейці розглядали способи використання цих активів для підтримки України, але не наважувалися це зробити через побоювання завдати шкоди репутації ЄС.

Заморожені росактиви складаються здебільшого з європейських, американських і британських державних облігацій, які зберігаються в Euroclear, європейському депозитарії цінних паперів у Бельгії. Зараз Брюссель прагне розблокувати частину цих грошей з наступного року.

Згідно з однією з пропозицій, Європа фактично позичить ці активи Києву, обіцяючи при цьому покрити будь-які збитки, яких зазнає Euroclear. Якщо Росія не виплатить Україні репарації наприкінці війни, ЄС просто повинен буде продовжити санкції, щоб уникнути необхідності обирати між конфіскацією активів і виплатою коштів Euroclear. Санкції забороняють Euroclear повертати активи в Росію.

За словами одного з посадовців, який брав участь у переговорах щодо цієї пропозиції, фонд діятиме як "безкоштовна і необмежена підписка на озброєння".

Видання наголошує, що пошуки відповідей на виклик Трампа ілюструють проблеми, з якими стикається ЄС під час координації відповіді на войовничість Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також показує, як мало інструментів у країн є або вони готові використовувати, щоб завдати шкоди Москві.

