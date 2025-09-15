Трамп вкотре розкритикував Європу через купівлю російської нафти

Американський президент Дональд Трамп висловив претензію до європейських країн через купівлю ними російської нафти, а також згадав про санкції проти РФ у цьому контексті.

Про це він сказав це журналістам на летовищі перед відльотом до Білого дому, транслює Fox News, пише "Європейська правда".

У неділю, 14 вересня, президент США вкотре розкритикував європейські країни через купівлю ними російської нафти.

"Європа – це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто буде діяти на повну силу", – сказав він.

Трамп заявив, що санкції, які вводить ЄС проти Росії, "не є достатньо жорсткими".

"Я готовий ввести санкції, але вони повинні посилити свої санкції, щоб вони відповідали тим, які вводжу я. Я готовий рухатися вперед. Але вони повинні це зробити, я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки говорять, а не діють та купують нафту у Росії", – сказав він.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

13 вересня Трамп написав у Truth Social, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".