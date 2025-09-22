Как Трамп помог ЕС решиться на мощные санкции и будут ли их блокировать

19 сентября Европейская комиссия наконец представила проект нового – уже 19-го – пакета санкций против России.

Новый пакет уже анонсирован как самый мощный с начала полномасштабной агрессии России против Украины, ведь он должен ударить по российскому энергетическому экспорту, который приносит наибольшие доходы ее бюджету.

Впереди – настоящие баталии на уровне Совета ЕС.

А главными оппонентами могут стать не только Словакия и Венгрия, но и другие страны, которые до сих пор продолжают закупать дешевый сжиженный газ из России.

О проекте новых "самых мощных" санкций ЕС против России и о том, почему высоки шансы его одобрения, читайте в статье журналистки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к мощным ограничениям для России. Далее – краткое изложение статьи.

После усиления российских воздушных ударов по гражданскому населению Украины, параллельно с отказом российского диктатора Владимира Путина от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Брюссель пообещал, что новый пакет санкций должен быть самым мощным из всех.

Здесь же возникла идея одновременного введения санкций со всеми партнерами из G7.

Для реализации этой идеи на переговоры в Вашингтон 8-11 сентября ездила делегация Еврокомиссии, которая привезла четкое указание: усилить энергетическую часть проекта 19-го пакета. Прежде всего – ускорить полный отказ ЕС от закупки российской нефти и газа.

Позже из Вашингтона прозвучали еще более четкие требования.

Президент США заявил, что ввел бы очень сильные санкции против России, но только после того, как Европа полностью перестанет покупать нефть из РФ.

Еще одно требование Трампа – 100% тарифы для Китая и Индии от ЕС.

В связи с этим проект новых санкций был представлен только в конце прошлой недели. Во время презентации президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки".

"Пора перекрыть кран. Мы готовы к этому", – сказала она.

Если представленные санкции утвердят, то окончательный отказ от российских энергоресурсов произойдет на год раньше, чем планировалось.

Кроме того, нефтяных гигантов "Роснефть" и "Газпромнефть" предлагают поместить под полный запрет транзакций с европейскими партнерами. Ранее для них существовало исключение, чтобы дать возможность европейским компаниям поставлять российскую нефть в третьи страны.

"Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, трейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, в частности в Китае", – рассказала президент Еврокомиссии.

Еврокомиссия также продолжает постепенно закрывать финансовые лазейки, которые Россия успешно использует для обхода санкций.

"Впервые наши ограничительные меры коснутся криптоплатформ и запретят транзакции в криптовалютах", – сообщила фон дер Ляйен.

Удар по криптоплатформам может оказаться очень болезненным для России.

"Перегретая военная экономика России приближается к пределу", – говорит президент Еврокомиссии.

Предыдущие санкционные пакеты имели немалые проблемы при их одобрении в Совете ЕС. Определенное сопротивление следует ожидать и на этот раз.

Причины недовольства есть не только у Венгрии и Словакии, но и у Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании и Португалии.

Правда, желание поддерживать хорошие отношения с партнерами из США может перевесить заботу об экономической целесообразности: ведь именно американским сжиженным природным газом Евросоюз хочет заменить российский.

Таким образом, есть все шансы не только на достаточно быстрое принятие 19-го пакета, но и на то, что наиболее болезненные для РФ санкции не будут исключены из него ради общеевропейского консенсуса.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к мощным ограничениям для России.