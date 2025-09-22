Доступ до аеропорту Кишинева обмежать у дні довкола дати виборів

У Молдові оголосили про тимчасове обмеження доступу до термінала аеропорту Кишинева, що збігається з датами довкола дня парламентських виборів 28 вересня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прикордонна поліція Молдови 22 вересня оголосила, що за рекомендацією групи з управління ризиками з початку доби 25 вересня до кінця доби 30 вересня доступ у термінал аеропорту Кишинева буде обмежено.

У зазначені дати зайти у термінал зможуть лише пасажири з квитками на рейси, персонал аеропорту та авіаліній.

У Прикордонній поліції зазначили, що обмеження пов’язані зі зростанням пасажиропотоку, зокрема через сезон паломництва хасидів до Умані, та "для забезпечення громадського порядку й комфорту пасажирів та запобігання інцидентам і фальшивим повідомленням про замінування".

Пасажирів закликали з розумінням поставитися до обмежень та приїздити із запасом не менше 3 годин до рейсу.

Схожі обмеження в аеропорту Кишинева запроваджували у 2023-24 роках після навали фальшивих повідомлень про замінування.

Зазначимо, 28 вересня в країні пройдуть парламентські вибори, які можуть стати визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

