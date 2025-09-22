Доступ в аэропорт Кишинева ограничат в дни вокруг даты выборов
В Молдове объявили о временном ограничении доступа к терминалу аэропорта Кишинева, что совпадает с датами вокруг дня парламентских выборов 28 сентября.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Пограничная полиция Молдовы 22 сентября объявила, что по рекомендации группы по управлению рисками с начала суток 25 сентября до конца суток 30 сентября доступ в терминал аэропорта Кишинева будет ограничен.
В указанные даты зайти в терминал смогут только пассажиры с билетами на рейсы, персонал аэропорта и авиалиний.
В Пограничной полиции отметили, что ограничения связаны с ростом пассажиропотока, в частности из-за сезона паломничества хасидов в Умань, и "для обеспечения общественного порядка и комфорта пассажиров и предотвращения инцидентов и ложных сообщений о заминировании".
Пассажиров призвали с пониманием отнестись к ограничениям и приезжать с запасом не менее 3 часов до рейса.
Подобные ограничения в аэропорту Кишинева вводили в 2023-24 годах после навала ложных сообщений о заминировании.
Отметим, 28 сентября в стране пройдут парламентские выборы, которые могут стать определяющими для дальнейшего курса страны.
Президент Мая Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.
Агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.
Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.