Доступ в аэропорт Кишинева ограничат в дни вокруг даты выборов

В Молдове объявили о временном ограничении доступа к терминалу аэропорта Кишинева, что совпадает с датами вокруг дня парламентских выборов 28 сентября.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Пограничная полиция Молдовы 22 сентября объявила, что по рекомендации группы по управлению рисками с начала суток 25 сентября до конца суток 30 сентября доступ в терминал аэропорта Кишинева будет ограничен.

В указанные даты зайти в терминал смогут только пассажиры с билетами на рейсы, персонал аэропорта и авиалиний.

В Пограничной полиции отметили, что ограничения связаны с ростом пассажиропотока, в частности из-за сезона паломничества хасидов в Умань, и "для обеспечения общественного порядка и комфорта пассажиров и предотвращения инцидентов и ложных сообщений о заминировании".

Пассажиров призвали с пониманием отнестись к ограничениям и приезжать с запасом не менее 3 часов до рейса.

Подобные ограничения в аэропорту Кишинева вводили в 2023-24 годах после навала ложных сообщений о заминировании.

Отметим, 28 сентября в стране пройдут парламентские выборы, которые могут стать определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Мая Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

