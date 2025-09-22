Британська розвідка прокоментувала створення танкових підрозділів "Росгвардії"

У британській розвідці вважають, що поява танкових підрозділів у "Росгвардії" є свідченням довіри Кремля до цієї структури.

Як повідомляє "Європейська правда", цьому питанню присвятили розвідувальний огляд від Міноборони Британії за 22 вересня.

Як зазначають, керівник "Росгвардії", колишній тілоохоронець Путіна Віктор Золотов заявив, що у рамках розширення арсеналу важкого озброєння цієї структури у ній будуть створені танкові підрозділи.

Розвідка нагадує, що "Росгвардія" підпорядкована не Міноборони, а напряму Кремлю, і першочергове її завдання – бути опорою режиму. Водночас підрозділи "Росгвардії" широко залучаються у війні проти України – переважно в тилових районах, але деякі використовувалися і в боях, хоча не мають для цього повноцінного оснащення.

В огляді відзначають, що указ Путіна про посилення "Росгвардії" важким озброєнням від серпня 2023 року стався невдовзі після невдалого заколоту очільника групи Вагнера Євгенія Пригожина. Згадують також, що попри твердження Золотова про "блискучі дії" його структури під час заколоту цьому немає якихось доказів, хоча це саме та загроза, для протидії якій "Росгвардію" створювали.

"Створення танкових підрозділів – це помітна мілітаризація "Росгвардії", що покращує її спроможності для боротьби з військовими та парамілітарними загрозами режиму Путіна. Це також майже напевно свідчить про сталу віру Кремля у лояльність "Росгвардії", – зазначають в огляді.

