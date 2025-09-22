Британская разведка прокомментировала создание танковых подразделений "Росгвардии"

В британской разведке считают, что появление танковых подразделений в "Росгвардии" является свидетельством доверия Кремля к этой структуре.

Как сообщает "Европейская правда", этому вопросу посвятили разведывательный обзор от Минобороны Великобритании за 22 сентября.

Как отмечается, руководитель "Росгвардии", бывший телохранитель Путина Виктор Золотов заявил, что в рамках расширения арсенала тяжелого вооружения этой структуры в ней будут созданы танковые подразделения.

Разведка напоминает, что "Росгвардия" подчинена не Минобороны РФ, а напрямую Кремлю, и первоочередная ее задача – быть опорой режима. В то же время подразделения "Росгвардии" широко привлекаются в войне против Украины – преимущественно в тыловых районах, но некоторые использовались и в боях, хотя не имеют для этого полноценного оснащения.

В обзоре отмечают, что указ Путина об усилении "Росгвардии" тяжелым вооружением с августа 2023 года появился вскоре после неудачного мятежа главы группы Вагнера Евгения Пригожина. Вспоминают также, что, несмотря на утверждение Золотова о "блестящих действиях" его структуры во время мятежа, этому нет никаких доказательств, хотя это именно та угроза, для противодействия которой "Росгвардию" и создавали.

"Создание танковых подразделений – это заметная милитаризация „Росгвардии", что улучшает ее способности для борьбы с военными и паравоенными угрозами режима Путина. Это также почти наверняка свидетельствует о неизменной вере Кремля в лояльность "Росгвардии", – отмечают в обзоре.

