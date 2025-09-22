НАТО розгорне в Польщі і Румунії турецьку систему спостереження MEROPS

НАТО розгорне турецьку систему повітряного спостереження MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) у Польщі та Румунії на тлі зростання стурбованості вторгненнями російських безпілотників у повітряний простір країн Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Розроблена турецьким оборонним підрядником Aselsan система MEROPS може бути встановлена на вертольотах і безпілотних літальних апаратах і здатна виявляти системи противника крізь хмари й пил. Вперше її було представлено публіці 2022 року.

Навчання роботи із системою розпочнеться за підтримки України вже наступного тижня.

Як зазначено, розгортання цієї системи посилить потенціал раннього попередження та прискорить реагування на загрозу, яку несуть безпілотники.

Це рішення також ілюструє ширший зсув у бік оптичних систем спостереження – на додаток до радарів і традиційних винищувачів – у рамках стратегії НАТО із забезпечення повітряного контролю у Східній Європі.

Нагадаємо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Повідомляли також, що британські винищувачі Typhoon здійснили свій перший виліт з патрулювання повітряного простору над Польщею в межах операції "Східний вартовий".