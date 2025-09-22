НАТО развернет в Польше и Румынии турецкую систему наблюдения MEROPS

НАТО развернет турецкую систему воздушного наблюдения MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) в Польше и Румынии на фоне роста обеспокоенности вторжениями российских беспилотников в воздушное пространство стран Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Разработанная турецким оборонным подрядчиком Aselsan система MEROPS может быть установлена на вертолетах и беспилотных летательных аппаратах и способна обнаруживать системы противника сквозь облака и пыль. Впервые она была представлена публике в 2022 году.

Обучение работы с системой начнется при поддержке Украины уже на следующей неделе.

Как указано, развертывание этой системы усилит потенциал раннего предупреждения и ускорит реагирование на угрозу, которую несут беспилотники.

Это решение также иллюстрирует широкое смещение в сторону оптических систем наблюдения – в дополнение к радарам и традиционным истребителям – в рамках стратегии НАТО по обеспечению воздушного контроля в Восточной Европе.

Напомним, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Сообщалось также, что британские истребители Typhoon совершили свой первый вылет по патрулированию воздушного пространства над Польшей в рамках операции "Восточный страж".