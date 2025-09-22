У Німеччині понизили цільові показники вчасного прибуття потягів
Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер встановив нові цільові показники для послуг залізничного перевізника Deutsche Bahn, які виявились менш амбітними, ніж раніше.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Згідно з новою залізничною стратегією, представленою Мінтранспорту Німеччини, до кінця 2029 року щонайменше 70% поїздів Deutsche Bahn дальнього сполучення повинні прибувати без "значних затримок".
У середньостроковій перспективі, за оцінками німецького уряду, пунктуальність прибуття потягів має становити 80%, а в довгостроковій – 90%.
Ці показники розходяться з планами самої Deutsche Bahn, в операційну діяльність якої німецький уряд зазвичай не втручається: там хотіли на 2026 рік вийти на 70-75%, а у 2027 році – на 75-80%.
Але Шнідер розкритикував ці плани як далекі від реальності, сказавши, що їх неможливо досягти без капітального оновлення залізничної інфраструктури Німеччини.
Deutsche Bahn роками постійно відстає від власних цілей щодо пунктуальності. У першому півріччі 2025 року лише 63% поїздів далекого сполучення прибували з запізненням не більш як 15 хвилин.
Раніше повідомляли, що Deutsche Bahn закінчив 2024 рік зі збитком у 1,8 мільярда євро.