У Німеччині понизили цільові показники вчасного прибуття потягів

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер встановив нові цільові показники для послуг залізничного перевізника Deutsche Bahn, які виявились менш амбітними, ніж раніше.

Згідно з новою залізничною стратегією, представленою Мінтранспорту Німеччини, до кінця 2029 року щонайменше 70% поїздів Deutsche Bahn дальнього сполучення повинні прибувати без "значних затримок".

У середньостроковій перспективі, за оцінками німецького уряду, пунктуальність прибуття потягів має становити 80%, а в довгостроковій – 90%.

Ці показники розходяться з планами самої Deutsche Bahn, в операційну діяльність якої німецький уряд зазвичай не втручається: там хотіли на 2026 рік вийти на 70-75%, а у 2027 році – на 75-80%.

Але Шнідер розкритикував ці плани як далекі від реальності, сказавши, що їх неможливо досягти без капітального оновлення залізничної інфраструктури Німеччини.

Deutsche Bahn роками постійно відстає від власних цілей щодо пунктуальності. У першому півріччі 2025 року лише 63% поїздів далекого сполучення прибували з запізненням не більш як 15 хвилин.

Раніше повідомляли, що Deutsche Bahn закінчив 2024 рік зі збитком у 1,8 мільярда євро.