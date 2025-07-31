Deutsche Bahn заявила про покращення ситуації із запізненням поїздів

Німецька залізниця Deutsche Bahn заявила, що за останні шість місяців ситуація із запізненням поїздів покращилась.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з даними компанії, 63,4% поїздів далекого сполучення прибувають із запізненням не більше ніж на 15 хвилин.

Це незначне збільшення порівняно з 62,7% у першому півріччі 2024 року.

Державна залізнична компанія заявила, що до кінця року планує підвищити пунктуальність до 65-70%.

При цьому у першому півріччі 2025 року кількість пасажирів зросла до 943 мільйонів, що свідчить про збереження попиту на залізничні перевезення.

Компанія також повідомила про скорочення збитків за цей період на 760 млн євро, що майже на 1 млрд євро менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Повідомляли, що Deutsche Bahn закінчив минулий рік зі збитком у 1,8 мільярда євро.

У квітні керівник Deutsche Bahn Ріхард Лутц заявив, що компанії потрібно 150 мільярдів євро на модернізацію залізничної мережі.