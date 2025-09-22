В Германии понизили целевые показатели своевременного прибытия поездов

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер установил новые целевые показатели для услуг железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, которые оказались менее амбициозными, чем ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно новой железнодорожной стратегии, представленной Минтранспорта Германии, до конца 2029 года не менее 70% поездов Deutsche Bahn дальнего следования должны прибывать без "значительных задержек".

В среднесрочной перспективе, по оценкам немецкого правительства, пунктуальность прибытия поездов должна составлять 80%, а в долгосрочной – 90%.

Эти показатели расходятся с планами самой Deutsche Bahn, в операционную деятельность которой немецкое правительство обычно не вмешивается: там хотели к 2026 году выйти на 70-75%, а в 2027 году – на 75-80%.

Но Шнидер раскритиковал эти планы как далекие от реальности, сказав, что их невозможно достичь без капитального обновления железнодорожной инфраструктуры Германии.

Deutsche Bahn годами постоянно отстает от собственных целей по пунктуальности. В первом полугодии 2025 года только 63% поездов дальнего следования прибывали с опозданием не более 15 минут.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bahn закончил 2024 год с убытком в 1,8 миллиарда евро.