Молдова объявила о завершении скрининга с ЕС

Молдова и Европейский Союз завершили процедуру двустороннего скрининга, то есть анализа законодательства на соответствие требованиям вступления в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Facebook написала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов.

По словам Герасимов, Молдова прошла процедуру скрининга за 15 месяцев, в течение которых были проанализированы "более 100 тысяч страниц законодательных документов".

"Последним проанализированным разделом был Раздел 33 – "Финансовые и бюджетные положения". Он знаменует переход от реформ и технических процессов к принятию на себя роли полноправного члена ЕС", – добавила молдавский вице-премьер.

Отметим, что завершение скрининга состоялось незадолго до парламентских выборов в Молдове 28 сентября, которые действующая власть позиционирует как голосование за европейское будущее страны.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка ранее говорил, что Молдова завершит скрининг раньше Украины, но оба государства сделают это до конца сентября.

Сейчас Украина ведет скрининговые переговоры по последнему кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".