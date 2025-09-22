В аеропорту Ніцци ледь не зіштовхнулись два літаки

Літак авіакомпанії Nouvel Air у неділю ввечері ледь не приземлився на літак easyJet, який готувався до зльоту в аеропорту Ніцци.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Рейс easyJet, який прямував до Нанта, мав вилетіти близько 20:00 у неділю, але затримався на кілька годин через негоду. Після 23:00, коли літак мав злетіти, пасажири почули "гучний шум двигуна".

Пізніше зʼясувалось, що літак туніської авіакомпанії Nouvelair, що підлітав до посадкової смуги, розминувся з літаком easyJet на відстані трьох метрів, але встиг набрати висоту й уникнути катастрофи.

Після цього капітан літака easyJet вийшов до пасажирів і сказав: "Ми уникнули катастрофи", після чого повідомив, що не в змозі продовжувати політ.

У Міністерстві транспорту Франції вже повідомили, що ініціювали розслідування обставин інциденту. За попередньою версією, причиною могла стати погана погода, через яку літак Nouvel Air не побачив, куди сідає.

Раніше повідомлялось, що пасажирський літак Spirit Airlines Inc. пролетів занадто близько до літака Boeing 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона.

У 2023 році два літаки лоукостера Wizz Air зіштовхнулись на злітно-посадковій смузі аеропорту "Штефан чел Маре" в румунському місті Сучава – пасажири не постраждали.