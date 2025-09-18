Літак Трампа потрапив у небезпечний інцидент дорогою до Лондона

Пасажирський літак Spirit Airlines Inc. у вівторок пролетів занадто близько до літака Boeing 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона, коли обидва повітряні судна пролітали над повітряним простором Нью-Йорка.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Президентський Air Force One і літак Airbus SE A321, що летів із Форт-Лодердейла до Бостона, прямували над Лонг-Айлендом, коли диспетчер повітряного руху помітив, що їхня висота польоту була однаковою, а траєкторії сходилися.

Він неодноразово намагався попередити пілотів Spirit про зміну курсу, лаючи їх: "Будьте уважні!".

Хоча літаки перебували на відстані кількох миль один від одного, цей інцидент привернув увагу в соціальних мережах.

Те, що для будь-якого іншого літака не мало б жодного значення, викликало ажіотаж і резонанс серед мандрівників у період підвищеної уваги до застарілої системи управління повітряним рухом країни та після низки небезпечних інцидентів і аварій.

Федеральне авіаційне управління заявило, що воно в курсі повідомлень у соціальних мережах про цей інцидент і підтвердило, що жодних проблем із безпекою не було.

"Між літаками було дотримано необхідну відстань", – заявило авіаційне відомство США в електронному листі.

Авіакомпанія Spirit заявила, що її літак дотримувався процедур та інструкцій авіадиспетчерської служби під час польоту і благополучно приземлився в Бостоні.

Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня. Він став першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії.