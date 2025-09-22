В аэропорту Ниццы едва не столкнулись два самолета

Самолет авиакомпании Nouvel Air в воскресенье вечером едва не приземлился на самолет easyJet, который готовился к взлету в аэропорту Ниццы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Рейс easyJet, который направлялся в Нант, должен был вылететь около 20:00 в воскресенье, но задержался на несколько часов из-за непогоды. После 23:00, когда самолет должен был взлететь, пассажиры услышали "громкий шум двигателя".

Позже выяснилось, что самолет тунисской авиакомпании Nouvelair, подлетевший к посадочной полосе, разминулся с самолетом easyJet на расстоянии трех метров, но успел набрать высоту и избежать катастрофы.

После этого капитан самолета easyJet вышел к пассажирам и сказал: "Мы избежали катастрофы", после чего сообщил, что не в состоянии продолжать полет.

В Министерстве транспорта Франции уже сообщили, что инициировали расследование обстоятельств инцидента. По предварительной версии, причиной могла стать плохая погода, из-за которой самолет Nouvel Air не увидел, куда садится.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. пролетел слишком близко к самолету Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон.

В 2023 году два самолета лоукостера Wizz Air столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Штефан чел Маре" в румынском городе Сучава – пассажиры не пострадали.