Спецслужби Молдови: РФ організувала табори в Сербії для підготовки дестабілізацій

Спецслужби Молдови виявили мережу, відповідальну за координацію підривних дій, організованих із Сербії та фінансованих Російською Федерацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

Директор молдовської Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександр Мустяца заявив, що Росія організувала табори у Сербії, де готує людей для дестабілізації Молдови.

Мустяца розповів, що СІБ змогла ідентифікувати двох співробітників російських спецслужб, які безпосередньо займалися вербуванням та інструктажем молоді.

Йдеться про громадянина Росії Андрєя Павлова, офіцера ГРУ, який був причетний до координації дестабілізаційних дій, фінансованих Росією.

Він використовував Telegram-канали злочинного угруповання "Шор" для вербування учасників таборів у Сербії.

Служба інформації та безпеки зазначає, що він підозрюється в організації підривних дій на території кількох держав Європи, Африки та Азії.

Ім’я іншого співробітника російської спецслужби Мустяца не озвучив, зазначивши лише, що його прізвисько – "Бєс". Ця особа безпосередньо займалася підготовкою молоді до дестабілізації та насильства, запланованого проти правоохоронців.

