Спецслужбы Молдовы: РФ организовала лагеря в Сербии для подготовки дестабилизаций

Спецслужбы Молдовы обнаружили сеть, ответственную за координацию подрывных действий, организованных из Сербии и финансируемых Российской Федерацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Директор молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяца заявил, что Россия организовала лагеря в Сербии, где готовит людей для дестабилизации Молдовы.

Мустяца рассказал, что СИБ смогла идентифицировать двух сотрудников российских спецслужб, которые непосредственно занимались вербовкой и инструктажем молодежи.

Речь идет о гражданине России Андрее Павлове, офицере ГРУ, который был причастен к координации дестабилизирующих действий, финансируемых Россией.

Он использовал Telegram-каналы преступной группировки "Шор" для вербовки участников лагерей в Сербии.

Служба информации и безопасности отмечает, что он подозревается в организации подрывных действий на территории нескольких государств Европы, Африки и Азии.

Имя другого сотрудника российской спецслужбы Мустяца не озвучил, отметив лишь, что его прозвище – "Бес". Это лицо непосредственно занималось подготовкой молодежи к дестабилизации и насилию, запланированному против правоохранителей.

Напомним, агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.