В США запевнили, що захищатимуть "кожен сантиметр" території НАТО

Новий постпред США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон відданий ідеї захисту країн-членів НАТО на тлі низки російських провокацій.

Про це Волц сказав під час засідання Радбезу ООН, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив постпред США, "лише дев'ять днів тому ця Рада зібралася, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою великої кількості військових дронів".

За його словами, незважаючи на це, Росія "знову порушила повітряний простір члена НАТО".

"Сполучені Штати і наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку", – підкреслив Волц.

Він каже, що США очікують від Росії "пошуку шляхів деескалації, а не її нарощення".

"Ця подія, що сталася слідом за вторгненням російських безпілотників в повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалювати конфлікт і втягнути в нього більше країн, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами і безпілотниками. Таким чином, будь-який із цих сценаріїв викликає серйозне занепокоєння", – сказав Волц.

Він закликав Росію "підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору".

"І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні", – резюмував Волц.

Як відомо, Естонія скликала надзвичайне засідання Радбезу ООН після того, як 19 вересня три російські винищувачі порушили її повітряний простір.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.